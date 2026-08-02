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Kaynak: AA

Türkiye’de dün günlük bazda 1 milyon 108 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE SAAT 21.00 OLDU

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 343 megavatsaatle saat 21.00’de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 38 bin 527 megavatsaatle saat 07.00’de kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK ÖNE ÇIKTI

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 18,5 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 16,8 ile ithal kömür santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATIN ÜZERİNDE

Türkiye, söz konusu günde 10 bin 317 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 2 bin 228 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Veriler, elektrik üretiminin tüketimin üzerinde seyrettiğini ve dış ticarette de ihracatın öne çıktığını ortaya koydu.