Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye’nin günlük elektrik verileri, üretim ve tüketim dengesine ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 969 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 186 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ZİRVE SAAT AKŞAM OLDU

Saatlik bazda elektrik tüketiminde:

En yüksek seviye 22.00’de 44 bin 489 megavatsaat

En düşük seviye ise 07.00’de 34 bin 448 megavatsaat olarak kaydedildi

Üretimde yenilenebilir kaynaklar önde

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KAYNAK DAĞILIMI:

Yüzde 19: Barajlı hidroelektrik santralleri

Yüzde 18,7: Rüzgar enerjisi santralleri

Yüzde 16,6: Güneş enerjisi santralleri

Bu veriler, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki güçlü payını ortaya koydu.

İTHALAT İHRACATI GEÇTİ

Türkiye’nin elektrik ticaretinde ise:

4 bin 747 megavatsaat ihracat

9 bin 764 megavatsaat ithalat yapıldı

Veriler, üretim tüketimi karşılasa da dış ticarette ithalatın daha yüksek seviyede gerçekleştiğini gösterdi.