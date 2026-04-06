Elektrik tarifelerine yapılan yüzde 25’lik zammın ardından, özelleştirme sürecinin kamuya maliyeti yeniden tartışma konusu oldu. Veriler, son yıllarda özel elektrik dağıtım şirketlerine aktarılan kaynakların dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemeler yıllar içinde katlanarak arttı. “Genel aydınlatma ödemesi” kalemi altında şirketlere aktarılan toplam tutar, 2018-2025 döneminde 120 milyar 267 milyon 534 bin TL’ye ulaştı.

Söz konusu ödemelerdeki artış dikkat çekti. 2018 yılında bu kalemden şirketlere 1,8 milyar TL aktarılırken, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 36,5 milyar TL’ye kadar yükseldi.

Elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmalar yeniden alevlenirken, özelleştirme politikalarının mali bilançosu da gündeme taşındı.