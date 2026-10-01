Elektrikli Volvo ES90 Türkiye’de: İşte fiyatı ve öne çıkan özellikleri

Geçtiğimiz yıl mart ayında resmi olarak tanıtılan elektrikli Volvo ES90, artık Türkiye’de de satışa sunuluyor. Model, Türkiye pazarında Twin Motor Performance versiyonu ve Ultra donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Yeni Volvo ES90’un başlangıç fiyatı ise 7.027.440 TL olarak açıklandı.