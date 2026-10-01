Geçtiğimiz yıl mart ayında resmi olarak tanıtılan elektrikli Volvo ES90, artık Türkiye’de de satışa sunuluyor. Model, Türkiye pazarında Twin Motor Performance versiyonu ve Ultra donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Yeni Volvo ES90’un başlangıç fiyatı ise 7.027.440 TL olarak açıklandı.
Elektrikli Volvo ES90 Türkiye’de: İşte fiyatı ve öne çıkan özellikleri
Volvo’nun bugüne kadar geliştirdiği teknoloji açısından en güçlü modellerinden biri olan tamamen elektrikli Volvo ES90, Türkiye’de satışa çıktı. Yeni Volvo ES90’un Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri belli oldu.Kaynak: Diğer
Peki, yeni Volvo ES90 hangi özellikleri sunuyor? İşte elektrikli modelin öne çıkan detayları:
VOLVO ES90 ÖZELLİKLERİ NELER?
Donanımhaber'de yer alan habere göre, yeni Volvo ES90'ın liftback silüetiyle dikkat çeken gövdesi tam 5.000 mm uzunluğa, 1.942 mm genişliğe ve 3.102 mm aks mesafesine sahip.
SPA2 isimli elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ES90'ın 446 litrelik bagaj hacmi, tüm koltuklar katlandığında 1.427 litreye kadar çıkıyor. Ayrıca, ön kaputun altında 27 litrelik küçük bir depolama alanı da sunuluyor.
5.000 x 1.942 x 1.546 mm boyutlar
3.102 mm aks mesafesi
2.610 kg boş ağırlık
500 kW (680 hp) güç ve 870 Nm tork
800V elektrik mimarisi
11 kW AC şarj
350 kW DC şarj
102 kWsa batarya
696 km menzil
Volvo ES90 performans ve şarj
0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayan modelin azami hızı tüm Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.
102 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip model, 696 km menzil sunuyor. 800V mimarisi sayesinde 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 22 dakikalık %10-80 dolum süresine sahip.
Volvo ES90'ın Ultra donanım seviyesinde 21 inç parlak siyah elmas kesim jantlar, elektrokromik panoramik tavan, elektrikli bagaj kapağı, havalandırmalı Nordico döşeme, bej tavan kaplaması, dört bölgeli klima, ısı pompası, ısıtmalı direksiyon, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön ve arka koltuklar, kablosuz şarj ünitesi, Bowers & Wilkins ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi standart özellikler sunuluyor.
Dikey konumdaki 14.5 inç orta ekran, 9 inç sürücü ekranı, head-up display, yerleşik Google özellikleri, OTA güncellemeleri, dijital anahtar, Volvo Cars uygulaması, 3 boyutlu görünüm sunan 360 derece kamera, aktif havalı süspansiyon ve aktif şasi gibi özellikler de listede var.