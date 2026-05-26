Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Toyota'nın tamamen elektrikli yeni modeli C-HR+ bildiğiniz üzere Avrupa pazarında adından sıkça söz ettiriyor. Markanın elektrikli araç stratejisinde önemli bir rol sahibi olan model, sergilediği düşük enerji tüketimiyle otomobil dünyasını şaşkına çevirdi.

C-HR+ sunduğu olağanüstü verimlilik rakamlarıyla segmentinde taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

DİKKAT ÇEKİCİ DERECEDE DÜŞÜK TÜKETİM

Hollandalı otomotiv dergisi AutoWeek tarafından yapılan sürüş testlerinde, otomobilin normal kullanım koşullarında 100 kilometrede 13 kWh'nin altına kolayca düştüğü, hatta sakin sürüşlerde ve uygun güzergahlarda bu rakamın 12 kWh/100 km seviyelerine kadar düştüğü belirlendi. AutoWeek'e göre Toyota C-HR+ segmentindeki rakiplerine kıyasla dikkat çekici derecede düşük tüketim sunuyor.

Bu yüksek verimlilik nedeniyle, 72 kWh kapasiteli batarya ile gerçek kullanımda 500 kilometrenin üzerinde bir menzile rahatlıkla ulaşmak mümkün. Fakat otoyol hızlarında yani 120 km/s ve üzerinde tüketimin 17 kWh/100 km seviyelerine çıktığı ve menzilin belirgin şekilde azaldığı da not edilmiş.

4.52 metre uzunluğa ve 2.75 metrelik aks mesafesine sahip olan araç teknik özellikleriyle de bu otomobil oldukça dikkat çekiyor. Modelin iki farklı versiyonu mevcut.

Önden çekişli Advance versiyonu 224 beygir güç üretirken 607 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor. Başlangıç fiyatı 35.375 euro olarak belirlendi. Dört tekerlekten çekişli Spirit versiyonu ise 343 beygir güç ve 501 km WLTP menzile sahip. 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 5.2 saniyede ulaşabilen modelin fiyatı 42.425 euro. Tüm versiyonlarda 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunuyor.