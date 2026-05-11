Çinli üretici JMC ile iş birliği kapsamında geliştirilen model, 29.900 avroluk başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görmesi beklenen elektrikli hafif ticari, uygun fiyatı ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Yeni Ford Transit City’de CATL imzalı 56 kWh LFP batarya kullanılıyor. Araç, 150 HP gücündeki elektrik motoruyla tek şarjda 254 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca 87 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 33 dakikada doldurulabiliyor.

Boyut olarak Ford Otosan üretimi E-Transit Custom’a yakın olan Transit City, daha kompakt bataryasına rağmen iddialı yük taşıma özellikleriyle geliyor. Uzun şasi versiyonunda 1.275 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunan modelin yükleme hacmi ise 8,5 metreküpe ulaşıyor.

Karşılaştırıldığında E-Transit Custom, yüksek tavanlı uzun şasi versiyonunda 9 metreküplük yükleme alanı ve 373 kilometreye kadar menzil sunuyor. İki model arasındaki en dikkat çekici fark fiyat tarafında ortaya çıkıyor. Çin’den ithal edilen Transit City’nin başlangıç fiyatı ile Türkiye’de üretilen E-Transit Custom arasında yaklaşık 20 bin avroluk fark bulunuyor.

Ford’un yeni elektrikli hafif ticarisi, uygun fiyat politikasıyla özellikle şehir içi lojistik ve filo kullanımında önemli bir alternatif olmaya hazırlanıyor.