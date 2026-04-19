Yenilenen model, markanın arkadan itişli tamamen elektrikli yeni platformuna geçiş yaparken ikinci nesil Blade batarya teknolojisini de beraberinde sunuyor. Bu güncellemeler sayesinde hem enerji verimliliği hem de şarj performansı gözle görülür biçimde artırılmış durumda.

Yeni Atto 3, 57,5 kWsa ve 68,5 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu seçenekler sırasıyla 540 km ve 630 km CLTC menzil sunuyor. Özellikle daha yüksek kapasiteli batarya, modeli menzil rekabetinde daha güçlü bir konuma taşıyor.

Boyut tarafında da büyüyen araç; 4665 mm uzunluk, 1895 mm genişlik ve 1675 mm yükseklik değerlerine ulaşıyor. 2770 mm aks mesafesi sayesinde iç mekânda daha geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuluyor. Bunun yanı sıra 18 ve 19 inç jant seçenekleri, yarı gizli kapı kolları ve kişiselleştirilebilir tasarım detayları da dikkat çekiyor.

Performans tarafında ise arkaya konumlandırılmış tek elektrik motoru görev yapıyor. 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) güç seçenekleriyle sunulan model, dengeli sürüş karakteri ve verimliliği bir arada vadediyor.

Modelin en çarpıcı yeniliklerinden biri de “flash charging” adı verilen ultra hızlı şarj teknolojisi. İkinci nesil Blade batarya sayesinde araç, %10’dan %70 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaşabiliyor. %10’dan %97 seviyesine çıkmak ise yaklaşık 9 dakika sürüyor. Üstelik -30°C gibi zorlu hava koşullarında bile bu süre sadece birkaç dakika artıyor.

Tasarım tarafında ise daha modern ve sade bir yaklaşım benimsenmiş. Ön bölümde ince farlar ve minimal detaylar öne çıkarken, arka kısımda boydan boya uzanan stop lambaları ve yenilenen tampon tasarımı dikkat çekiyor.