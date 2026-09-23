Lüks otomobil üreticilerinin minyatür ve resmi lisanslı koleksiyon araçlarına yöneldiği dönemde Hedley Studios, Porsche arşivlerindeki teknik çizimleri esas alarak 550J modelini hayata geçirdi.
Elektrikli Porsche 550J tanıtıldı: Trafikte kullanılması yasak
Hedley Studios, Porsche iş birliğiyle geliştirdiği efsanevi 550 Spyder modelinin yüzde 80 ölçekli elektrikli replikası Porsche 550J’yi duyurdu. Sadece 250 adet üretilecek olan model, 95 bin doları aşan fiyatı ve trafiğe çıkış yasağıyla koleksiyonerlerin radarına girdi.Haber Merkezi
1956 model Porsche 550 A tasarımı baz alınarak geliştirilen otomobil, orijinal versiyondaki alüminyum gövde yerine karbon fiber paneller taşıyor.
Yaklaşık 330 kilogram ağırlığındaki mini aracın elektrik motoru ise ağırlık dengesini korumak adına sürücü koltuklarının arkasına yerleştirildi.
RS PACK İLE DAHA YÜKSEK PERFORMANS
Standart versiyonunda 11 beygir güç sunan araç, saatte 64 kilometre hıza ulaşabilirken yaklaşık 48 kilometrelik bir sürüş menzili vaat ediyor.
Ancak yüksek performans arayan koleksiyonerler için hazırlanan RS Pack seçeneği devreye girdiğinde motor gücü 22 beygire, azami hız saatte 81 kilometreye ve menzil 81 kilometreye yükseliyor.
Bu özel pakette ayrıca delikli fren diskleri ve ayarlanabilir Bilstein amortisörler standart olarak sunuluyor.
CADDEYE ÇIKAMAYAN 95 BİN DOLARLIK KOLEKSİYON PARÇASI
Başlangıç fiyatı vergi ve opsiyonlar hariç 69.500 sterlin (yaklaşık 93.800 dolar) olarak belirlenen model, kişiselleştirme seçenekleriyle 95 bin dolar seviyesini aşıyor.
Yalnızca 250 adet imal edilecek olan ve her birinde üretim numarası yer alan 550J’nin en dikkat çekici kısıtlaması ise kamuya açık caddelerde ve trafikte kullanımının yasak olması.
Otomobil, trafiğe kapalı özel mülklerde sürüş veya garajlarda sergilenmek üzere bir koleksiyon parçası olarak konumlandırılıyor.