Uzun süredir merakla beklenen elektrikli süpermini ID. Polo’nun seri üretim versiyonu nihayet gün yüzüne çıktı. İçten yanmalı motorlu Polo ile birlikte satışa sunulacak model, markanın sevilen araçlarını “ID.” etiketi altında elektrikli dünyaya taşıma vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.
Elektrikli Polo geliyor: Menzil, performans ve fiyat açıklandı
Volkswagen, efsaneleşmiş hatchback modeli Polo’nun tamamen elektrikli versiyonunu resmen tanıttı. “ID. Polo” adıyla sahneye çıkan bu yeni model, klasik Polo çizgisini korurken elektrikli mobilite teknolojileriyle yeniden yorumlanıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Yeni model, Volkswagen’in “Pure Positive” olarak adlandırdığı sade ve net tasarım anlayışını yansıtıyor. 4 metrenin biraz üzerindeki uzunluğuna rağmen, elektrikli platform sayesinde oldukça ferah bir iç mekân sunuyor.
Beş kişilik oturma kapasitesine ek olarak 441 litrelik bagaj hacmiyle segmentinde iddialı. Tasarım detaylarında Volkswagen Golf ve Volkswagen Beetle gibi ikonik modellerden esintiler görmek mümkün. Ayrıca bazı donanımlarda ışıklı VW logoları da tercih edilebiliyor.
Bataryaların tabana yerleştirilmesi nedeniyle araç, standart Polo’ya kıyasla biraz daha yüksek bir gövde yapısına sahip. Buna rağmen dengeli ve estetik bir görünüm korunmuş. Üst donanımlarda dikkat çeken boydan boya LED ışık şeritleri yer alırken, giriş seviyesinde daha sade bir ön tasarım tercih ediliyor.
İç mekânda ise kullanıcı deneyimi ön planda tutulmuş. Volkswagen, dokunmatik kontrollerle ilgili eleştirileri dikkate alarak fiziksel tuşlara yeniden yer vermiş. 13 inçlik multimedya ekranının altında klima kontrolleri için fiziksel düğmeler bulunurken, direksiyon üzerindeki dokunmatik yüzeyler de klasik tuşlarla değiştirilmiş.
Sürücüye sunulan 10 inçlik dijital gösterge paneli, Volkswagen Golf tarzında özelleştirilebiliyor. Egzoz sistemine ihtiyaç duyulmaması sayesinde arka koltuklarda daha geniş diz mesafesi sağlanırken, bagaj alanı da oldukça derin tutulmuş.
Performans tarafında ID. Polo, iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 37 kWh kapasiteli versiyon 116 veya 135 beygir güç üretirken yaklaşık 329 km menzil sunuyor. Daha büyük olan 52 kWh batarya ise 211 beygir güçle birlikte yaklaşık 454 km menzil vadediyor.
Şarj performansı da oldukça iddialı: büyük batarya, uygun hızlı şarj ünitesiyle yaklaşık 23 dakikada %10’dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. Tüm versiyonların maksimum hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca performans meraklıları için ilerleyen dönemde bir GTI versiyonunun da geleceği belirtiliyor.
Fiyatlandırma tarafında ise Almanya’da satışa çıkan giriş seviyesi “Trend” paketinin başlangıç fiyatı 24.995 euro olarak açıklandı. Bu versiyonda LED farlar, çok fonksiyonlu direksiyon ve otomatik klima standart olarak sunuluyor. Daha üst paketlerde ise adaptif hız sabitleyici, park sensörleri, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ve masaj fonksiyonlu koltuklar gibi özellikler yer alıyor.