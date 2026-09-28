Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu

Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu

İngiltere otomobil pazarında tamamen elektrikli model seçeneği 2023’ten bu yana 85 aracın eklenmesiyle 171’e ulaştı. Daily Mail, ülkede satışta bulunan elektrikli otomobiller arasından farklı özellikleriyle öne çıkan 6 modeli sıraladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 1

İngiltere’de elektrikli otomobil pazarındaki model çeşitliliği son üç yılda genişledi.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 2

2023 yılında satışta bulunan modellere 85 yeni aracın eklenmesiyle tamamen elektrikli otomobillerin toplamı 171 oldu.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 3

Otomobil üreticilerinin yeni modelleri pazara sunma sıklığı da dikkat çekti.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 4

SMMT verilerine göre 2023’ten sonraki üç yıllık dönemde ortalama olarak her iki haftada bir yeni elektrikli otomobil piyasaya çıktı.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 5

Pazara son dönemde giren elektrikli otomobillerin ortalama sürüş mesafesi 483 kilometreye ulaştı.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 6

İngiltere’de satışta bulunan bazı elektrikli araçlarda ise bu değer 805 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 7

Ülkedeki elektrikli araç pazarı yalnızca tamamen elektrikli otomobillerden oluşmuyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 8

Satış listelerinde 109 plug-in hibrit ve 52 hibrit model de yer alıyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 9

Bu verilerle birlikte İngiltere’deki otomobil modellerinin yüzde 75’inden fazlasının egzoz emisyonu olmadan hareket edebilen seçeneklerden oluştuğu belirtiliyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 10

İngiliz Daily Mail, farklı sürücülerin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmesinde 6 elektrikli otomobili öne çıkardı.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 11

Vauxhall Corsa Electric

Başlangıç fiyatı: 26 bin 780 sterlin

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 12

Corsa Electric, görünüm açısından markanın benzinli Corsa modelini andırıyor. Elektrikli otomobilin ulaşabildiği menzil 426 kilometreye kadar çıkarken, maksimum hızı 180 kilometre/saat olarak veriliyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 13

Bataryanın yaklaşık yarım saatte yüzde 80 doluluk seviyesine getirilebildiği belirtiliyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 14

Renault 5 E-Tech

Başlangıç fiyatı: 20 bin 995 sterlin

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 15

Renault 5 E-Tech, geçmişten esinlenen tasarımıyla diğer modellerden ayrılıyor. Otomobilin tam şarjla kat edebildiği mesafe 402 kilometreye kadar ulaşıyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 16

150 beygirlik araç, 0’dan 100 kilometre/saat hıza 8 saniyede çıkıyor. Renault 5 E-Tech’in donanımı arasında 326 litrelik bagajın yanı sıra Google entegrasyonlu iki 10 inç ekran yer alıyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 17

BMW iX3

Başlangıç fiyatı: 62 bin 80 sterlin

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 18

Listenin SUV sınıfındaki modeli BMW iX3 oldu. Baştan aşağı yenilenen otomobilin menzil kapasitesi 804 kilometreye kadar çıkıyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 19

Yeni iX3’te BMW’nin Panoramic iDrive ekranı kullanılırken, model güncellenmiş sürüş teknolojileriyle sunuluyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 20

Audi A6 Avant e-tron

Başlangıç fiyatı: 65 bin 165 sterlin

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 21

Audi’nin listede yer alan modeli A6 Avant e-tron, menzil konusunda 714 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 22

Mercedes EQS

Başlangıç fiyatı: 91 bin 765 sterlin

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 23

Mercedes’in üst sınıftaki elektrikli sedanı EQS, 500 milin üzerinde menzil sağlayabiliyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 24

Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj sonrasında 320 kilometreye kadar ilave menzil elde edilebildiği aktarılıyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 25

EQS’in teknolojik donanımları arasında MB.OS bilgi-eğlence sistemi ve steer-by-wire teknolojisi bulunuyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 26

Porsche Taycan

Başlangıç fiyatı: 88 bin 400 sterlin

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 27

Listenin performans odaklı modellerinden Porsche Taycan, 429 beygir güç üretiyor.

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Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu - Resim: 28

Otomobilin maksimum hızı 230 kilometre/saat olarak açıklanırken, 100 kilometre/saat hıza durduğu yerden 4,8 saniyede ulaşabildiği belirtiliyor.

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