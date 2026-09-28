İngiltere’de elektrikli otomobil pazarındaki model çeşitliliği son üç yılda genişledi.
Elektrikli otomobil pazarı büyüyor: En iyi 6 araç belli oldu
İngiltere otomobil pazarında tamamen elektrikli model seçeneği 2023’ten bu yana 85 aracın eklenmesiyle 171’e ulaştı. Daily Mail, ülkede satışta bulunan elektrikli otomobiller arasından farklı özellikleriyle öne çıkan 6 modeli sıraladı.Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında satışta bulunan modellere 85 yeni aracın eklenmesiyle tamamen elektrikli otomobillerin toplamı 171 oldu.
Otomobil üreticilerinin yeni modelleri pazara sunma sıklığı da dikkat çekti.
SMMT verilerine göre 2023’ten sonraki üç yıllık dönemde ortalama olarak her iki haftada bir yeni elektrikli otomobil piyasaya çıktı.
Pazara son dönemde giren elektrikli otomobillerin ortalama sürüş mesafesi 483 kilometreye ulaştı.
İngiltere’de satışta bulunan bazı elektrikli araçlarda ise bu değer 805 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.
Ülkedeki elektrikli araç pazarı yalnızca tamamen elektrikli otomobillerden oluşmuyor.
Satış listelerinde 109 plug-in hibrit ve 52 hibrit model de yer alıyor.
Bu verilerle birlikte İngiltere’deki otomobil modellerinin yüzde 75’inden fazlasının egzoz emisyonu olmadan hareket edebilen seçeneklerden oluştuğu belirtiliyor.
İngiliz Daily Mail, farklı sürücülerin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmesinde 6 elektrikli otomobili öne çıkardı.
Vauxhall Corsa Electric
Başlangıç fiyatı: 26 bin 780 sterlin
Corsa Electric, görünüm açısından markanın benzinli Corsa modelini andırıyor. Elektrikli otomobilin ulaşabildiği menzil 426 kilometreye kadar çıkarken, maksimum hızı 180 kilometre/saat olarak veriliyor.
Bataryanın yaklaşık yarım saatte yüzde 80 doluluk seviyesine getirilebildiği belirtiliyor.
Renault 5 E-Tech
Başlangıç fiyatı: 20 bin 995 sterlin
Renault 5 E-Tech, geçmişten esinlenen tasarımıyla diğer modellerden ayrılıyor. Otomobilin tam şarjla kat edebildiği mesafe 402 kilometreye kadar ulaşıyor.
150 beygirlik araç, 0’dan 100 kilometre/saat hıza 8 saniyede çıkıyor. Renault 5 E-Tech’in donanımı arasında 326 litrelik bagajın yanı sıra Google entegrasyonlu iki 10 inç ekran yer alıyor.
BMW iX3
Başlangıç fiyatı: 62 bin 80 sterlin
Listenin SUV sınıfındaki modeli BMW iX3 oldu. Baştan aşağı yenilenen otomobilin menzil kapasitesi 804 kilometreye kadar çıkıyor.
Yeni iX3’te BMW’nin Panoramic iDrive ekranı kullanılırken, model güncellenmiş sürüş teknolojileriyle sunuluyor.
Audi A6 Avant e-tron
Başlangıç fiyatı: 65 bin 165 sterlin
Audi’nin listede yer alan modeli A6 Avant e-tron, menzil konusunda 714 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
Mercedes EQS
Başlangıç fiyatı: 91 bin 765 sterlin
Mercedes’in üst sınıftaki elektrikli sedanı EQS, 500 milin üzerinde menzil sağlayabiliyor.
Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj sonrasında 320 kilometreye kadar ilave menzil elde edilebildiği aktarılıyor.
EQS’in teknolojik donanımları arasında MB.OS bilgi-eğlence sistemi ve steer-by-wire teknolojisi bulunuyor.
Porsche Taycan
Başlangıç fiyatı: 88 bin 400 sterlin
Listenin performans odaklı modellerinden Porsche Taycan, 429 beygir güç üretiyor.
Otomobilin maksimum hızı 230 kilometre/saat olarak açıklanırken, 100 kilometre/saat hıza durduğu yerden 4,8 saniyede ulaşabildiği belirtiliyor.