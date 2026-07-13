Şirketler tarafından yapılan resmi açıklamalarda, söz konusu elektrikli otomobillerin ciddi bir teknik arıza riski taşıdığı belirtilerek araç sahiplerinin son derece dikkatli olmaları istendi.

TEKNİK ARIZALAR GÜVENLİK RİSKLERİNİ ARTIRIYOR

Elektrikli araç teknolojisinde batarya sistemleri ve şarj ünitelerindeki donanımsal hatalar hayati önem taşıyor. Olası bir yangın tehlikesini önlemek amacıyla üreticiler; etkilenen otomobillerin kapalı garajlar yerine, açık alanlarda ve yapılardan uzak bölgelerde park edilmesini tavsiye etti. Hyundai, 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı adet Ioniq 5 modelinin çarpık elektrotlara sahip yüksek voltajlı pil hücreleri taşıyabileceğini açıkladı. Kusurlu pillerin, araç hareket halindeyken ya da park halindeyken bir yanmaya yol açabileceği uyarısı yapıldı. Kia cephesi ise benzer batarya sorununun yedi adet 2022-2024 model EV6 ile bir adet 2024 model EV9 SUV modelini etkilediğini bildirdi.

GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ DENETİM ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilgili resmi kurumların yakın takibinde yürütülen operasyonda, şirket yetkilileri etkilenen 14 aracın sahipleriyle doğrudan iletişime geçildiğini duyurdu. Tespit edilen kusurlu batarya parçalarının değişim ve onarım işlemleri yetkili servislerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sektör analistleri, markaların bu tür riskli durumlarda şeffaf ve hızlı geri çağırma kararları almasının uzun vadede marka sadakatini olumlu etkileyeceğini belirtiyor. Yetkililer, sürücülerin güvenlik talimatlarına harfiyen uymasını ve araçlarının bu kapsamda olup olmadığını en yakın servis üzerinden sorgulamalarını önemle tavsiye ediyor.