Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi Elektrikli Opel Grandland AWD Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Opel, 239 kW güce sahip dört tekerlekten çekişli elektrikli Grandland AWD modelini Türkiye’de satışa sundu; lansmana özel fiyatı 3,78 milyon TL olarak açıklandı.

İbrahim Doğanoğlu
Opel, elektrikli Opel Grandland modelinin 239 kW gücündeki dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

Donanım Haber'in haberine göre, GS donanım paketiyle sunulan modelde ön ve arka akslarda birer elektrik motoru yer alıyor.

Modelin fiyatı 4.222.000 TL olarak açıklanırken, lansmana özel 3.782.000 TL’den satışa sunulacağı belirtildi.

Dış tasarımda büyük ölçüde standart Grandland çizgileri korunurken, aydınlatmalı 3D Vizor ön tasarım, arkada ışıklı Opel logosu, parlak siyah detaylar ve 20 inç elmas kesim jantlar dikkat çekiyor.

İç mekanda ise Intelli-Seat koltuklar, ön koltuk ısıtma, 16 inç multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj, çift bölgeli klima ve ambiyans aydınlatması gibi donanımlar bulunuyor.

Çift motorlu sistem toplam 325 beygir güç üretirken, araç 0’dan 100 km/s hıza 6,1 saniyede çıkabiliyor.

73 kWh batarya ile gelen modelin menzili 473 kilometre olarak açıklanırken, hızlı şarj ile bataryanın yüzde 20’den 80’e yaklaşık 29 dakikada dolabildiği ifade ediliyor.

