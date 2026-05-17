Avrupa’da test edilmeye başlanan yeni nesil çift yönlü şarj teknolojisi, elektrikli kamyonları sadece ulaşım aracı olmaktan çıkarıp mobil enerji kaynağına dönüştürüyor. “Vehicle-to-Grid” (V2G) adı verilen sistem sayesinde kamyonlar, ihtiyaç halinde elektrik şebekesine enerji aktararak ek gelir elde edebiliyor.

Son gerçekleştirilen testte, MAN eTGX model elektrikli kamyon ilk kez 325 kW gücünde enerjiyi şarj istasyonu üzerinden elektrik şebekesine aktardı. Böylece ağır ticari araçların büyük bataryalarının enerji depolama sistemi gibi kullanılabileceği gösterildi.

BOŞ DURURKEN GELİR SAĞLAYACAK

Yeni sistemle birlikte elektrikli kamyonlar, kullanılmadıkları saatlerde dev bir taşınabilir powerbank gibi çalışabilecek. Özellikle şebekedeki arz-talep dengesinin korunmasına katkı sağlayan araçlar, enerji şirketlerinden ödeme alabilecek.

Uzmanlara göre bu teknoloji özellikle bölgesel taşımacılık yapan ve yılda 100 bin kilometrenin altında kullanılan elektrikli kamyonlar için önemli avantaj sağlayacak.

YILDA 5 BİN EUROYA KADAR KATKI

Yapılan hesaplamalara göre V2G sistemi sayesinde araç sahipleri yıllık yaklaşık 5 bin euro değerinde gelir elde edebilecek. Bu rakamın, bazı kullanıcılar için yılda 20 bin kilometreye kadar ücretsiz kullanım avantajı anlamına geldiği belirtiliyor.

Sistemin bataryalara etkisinin ise oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor. Test sonuçlarına göre çift yönlü enerji aktarımı bataryada yıllık yalnızca yüzde 0,3 seviyesinde ek yıpranmaya neden oluyor. Bunun maliyet karşılığının yaklaşık 200 euro olduğu, buna karşın sistemin sağladığı ekonomik faydanın çok daha yüksek seviyeye ulaştığı kaydediliyor.