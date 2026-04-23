Elektrikli devrimde Çin deparı devam ediyor: Yeni Geely Galaxy A7 yolda

Konfor tarafında ise ısıtma ve havalandırma özellikli ön koltuklar, uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Performans ve Menzil: Verimlilik Odakta

Galaxy A7, her iki motor seçeneğinde de etkileyici performans verileri sunuyor:

Hibrit (PHEV): 1.5 litrelik benzinli motorun elektrik gücüyle buluştuğu bu versiyon, toplamda 235 beygir (175 kW) güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7,1 saniyede ulaşan araç, 100 kilometrede ortalama 2,2 litre gibi oldukça düşük bir yakıt tüketimine sahip. Saf elektrikli sürüş menzili ise donanıma göre 150 ile 235 km arasında değişiyor.