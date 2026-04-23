Sektörde dengeleri değiştirmeye hazırlanan Geely, Galaxy A7 modelini hem tamamen elektrikli hem de hibrit seçenekleriyle yeniledi. Rakipsiz başlangıç fiyatı ve 550 kilometrelik menziliyle yeni Galaxy A7, orta boy sedan pazarında kartları yeniden dağıtıyor.
Elektrikli devrimde Çin deparı devam ediyor: Yeni Geely Galaxy A7 yolda
Çin otomotiv devinin en yeni hamlelerinden biri olan Geely Galaxy A7'nin yenilenen yüzü ve teknik detayları dikkat çekiyor.
Geely Galaxy A7, 2026 model yılı için geçirdiği kapsamlı yenilenme süreciyle Çin pazarındaki iddiasını artırdı. İlk kez 2025’in ortalarında hibrit bir model olarak karşımıza çıkan seri, artık tamamen elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerinden oluşan iki farklı karakterle sahne alıyor.
Tasarımda İki Farklı Karakter
Yenilenen Galaxy A7, motor seçeneklerine göre dış görünüşünde de belirgin farklılıklar taşıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon, geniş hava kanalları ve dikkat çekici krom süslemeleriyle daha agresif ve sportif bir duruş sergilerken; tamamen elektrikli model, aerodinamik verimliliği ön plana çıkaran minimalist ve pürüzsüz bir tasarım dilini benimsiyor.
Yaklaşık 5 metrelik uzunluğu ve 2845 mm’lik geniş aks mesafesi, aracın hem heybetli görünmesini sağlıyor hem de iç mekanda geniş bir yaşam alanı vadediyor.
Teknoloji Üssü: Flyme Auto 2 ve Akıllı Kabin
Aracın içine adım attığınızda sizi modern bir kokpit karşılıyor. 14,6 inç boyutundaki devasa multimedya ekranı, akıcılığıyla bilinen Flyme Auto 2 işletim sistemiyle donatılmış. Kabin içindeki dijitalleşme; ince yapılı gösterge paneli, 50W hızında kablosuz şarj ünitesi ve gizli saklama bölmeleriyle destekleniyor.
Konfor tarafında ise ısıtma ve havalandırma özellikli ön koltuklar, uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor.
Performans ve Menzil: Verimlilik Odakta
Galaxy A7, her iki motor seçeneğinde de etkileyici performans verileri sunuyor:
Hibrit (PHEV): 1.5 litrelik benzinli motorun elektrik gücüyle buluştuğu bu versiyon, toplamda 235 beygir (175 kW) güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7,1 saniyede ulaşan araç, 100 kilometrede ortalama 2,2 litre gibi oldukça düşük bir yakıt tüketimine sahip. Saf elektrikli sürüş menzili ise donanıma göre 150 ile 235 km arasında değişiyor.
Tamamen Elektrikli (EV): 160 kW (215 beygir) güç üreten tek motorlu bu versiyon, 58,05 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 550 kilometreye kadar yol kat edebiliyor.
Şaşırtan Fiyat Etiketi
Geely, Galaxy A7 ile fiyat-performans dengesini zirveye taşıyor. Hibrit serisi 14.330 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşurken, tamamen elektrikli en üst donanım seviyesi "Excellence" bile 17.550 dolarlık* etiketiyle dikkat çekiyor. İşte detaylı fiyat listesi:
PHEV (Hibrit) EM 150 Enjoy 14,330 $
PHEV (Hibrit) EM 150 Launch 15,210 $
PHEV (Hibrit) EM 235 Starship 19,310 $
EV (Elektrikli) 550 Premium 16,530 $
EV (Elektrikli) 550 Excellence 17,550 $