Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Orta Mahalle Terme Caddesi, Çarşamba Ticaret Borsası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Terme Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı (Belediye Meydanı) istikametine seyir halinde olan K.C.S. (18), elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada dizinden yaralanan K.C.S. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.