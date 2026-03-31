Aydın'da Ünlüce Mahallesi'ndeki bir evde oldu. Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden çıkan yangın hızla büyüyerek tüm odayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde olan 71 yaşındaki Semra Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Karademir'in ailesi ve yakınları yasa boğuldu.