Elektrikli araçta yanıtı merak edilen soru: Yüksek menzil ne zaman herkes için ulaşılabilir olacak?

"Son dönemde menziller 1000 km sınırına dayandı. Ama dikkat edin, neredeyse tamamı lüks segmentte.

Sebep basit... Daha fazla menzil daha büyük batarya, daha büyük araç, daha yüksek maliyet demek. Bu noktadan bakarsak Mercedes elektrikli amiral gemisi EQS'i güncelledi. 926 km’ye varan menzil (+%13) ve 800V altyapı sayesinde 350 kW hızlı şarjla 10 dakikada 320 km kazanabiliyor.

Bültende İstanbul'dan Sivas'a tek şarjla gidebileceği söyleniyor. Ama 926 km’yi görünce benim aklıma hemen şu geliyor; "elektrikli otomobillerde menzil arttıkça, erişim daralıyor."

385 kW reküperasyon, 0.20 Cd aerodinami, aracı en akıllı yapan yapay zekâlı MB.OS ve 55 inç Hyperscreen…

Yani teknoloji tarafında tartışma yok.

Asıl soru hala aynı; Bu seviyeler ne zaman herkes için ulaşılabilir olacak?"