Elektrikli araç pazarında rekabet kızışırken teknoloji de her geçen gün ilerliyor. Araçların tek şarja gittikleri mesafe neredeyse 1000 kilometreye dayandı.
Elektrikli araçta yanıtı merak edilen soru: Yüksek menzil ne zaman herkes için ulaşılabilir olacak?
Elektrikli araçta teknoloji her geçen gün yükselirken tek şarjla gidilebilen mesafe 1000 kilometreye dayandı. Ancak bu gelişmeler nerdeyse tamamen lüks segment için geçerli durumda. Yaşanan gelişmeler yüksek menzilin ne zaman herkes için ulaşılabilir olacağı sorusunun sorulmasına neden oldu.Serkan Talan
Ancak menzili artan araçların neredeyse tamamı lüks segmentte yer alıyor. Son olarak Mercedes EQS modelinde menzili 926 kilometreye çıkardıklarını duyurdu. Otomotiv devi yaptığı duyuruda aracın tek şarjla İstanbul’dan Sivas’a kadar gidebildiğini vurguladı.
Elektrikli araçta menzil artışının lüks segmentler dışında ne zaman genele yansıyacağı merak konusu oldu.
Gazeteci Emre Özpeynirci, Mercedes’in son açıklamasına dikkat çekerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrikli araçta teknoloji tarafında bir tartışma olmadığını vurguladı. Özpeynirci’nin “Bu seviyeler ne zaman herkes için ulaşılabilir olacak?” sorusunu sorduğu paylaşımı şöyle:
"Son dönemde menziller 1000 km sınırına dayandı. Ama dikkat edin, neredeyse tamamı lüks segmentte.
Sebep basit... Daha fazla menzil daha büyük batarya, daha büyük araç, daha yüksek maliyet demek. Bu noktadan bakarsak Mercedes elektrikli amiral gemisi EQS'i güncelledi. 926 km’ye varan menzil (+%13) ve 800V altyapı sayesinde 350 kW hızlı şarjla 10 dakikada 320 km kazanabiliyor.
Bültende İstanbul'dan Sivas'a tek şarjla gidebileceği söyleniyor. Ama 926 km’yi görünce benim aklıma hemen şu geliyor; "elektrikli otomobillerde menzil arttıkça, erişim daralıyor."
385 kW reküperasyon, 0.20 Cd aerodinami, aracı en akıllı yapan yapay zekâlı MB.OS ve 55 inç Hyperscreen…
Yani teknoloji tarafında tartışma yok.
Asıl soru hala aynı; Bu seviyeler ne zaman herkes için ulaşılabilir olacak?"