Yeniçağ Gazetesi
15 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında

Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında

Türkiye'nin lider şarj ağı operatörleri, elektrikli araç kullanıcılarının işini kolaylaştıracak ortak "roaming" (dolaşım) altyapısı için güçlerini birleştiriyor. Uygulama kalabalığına son verecek yeni dönemle birlikte kesintisiz şarj deneyimi başlıyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 1

Spark Connect ev sahipliğinde buluşan Türkiye'nin önde gelen şarj ağı operatörleri ve e-mobilite temsilcileri, rekabeti bir kenara bırakarak ortak standartlar geliştirmek için masaya oturdu.

1 7
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 2

"Roaming" (Dolaşım) Dönemi Başlıyor

Telekomünikasyon sektöründen aşina olduğumuz "roaming" mantığı şarj istasyonlarına entegre ediliyor. Sürücüler, A şirketinin uygulamasıyla B veya C şirketinin istasyonunda sorunsuz şarj yapabilecek.

2 7
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 3

Uygulama Kalabalığı Tarih Oluyor

Şehir içi veya şehirlerarası yolculuklarda her istasyon için ayrı uygulama indirme, farklı üyelikler açma ve kart tanımlama zorunluluğu, kurulan ortak altyapı sayesinde tamamen son buluyor.

3 7
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 4

Yollardaki Elektrikli Araç Patlaması

Togg T10X'in yollara çıkışı ve küresel markaların yeni nesil modellerini Türkiye pazarına sunmasıyla birlikte, son üç yılda elektrikli araç sayısında ve şarj talebinde rekor bir artış yaşandı.

4 7
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 5

İstasyon Sayısı Değil, Kaliteli Deneyim!

Sektör oyuncuları artık sadece soket sayısını artırma yarışının yeterli olmadığını; mevcut istasyonların birbiriyle konuşabilmesinin ve deneyim parçalanmasının önüne geçilmesinin şart olduğunu belirtiyor.

5 7
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 6

Milyarlık Yatırımların Verimliliği Artacak

Ortak entegrasyonlar sadece sürücülerin değil, operatörlerin de yüzünü güldürecek. İstasyonların atıl kalma süresi azalırken, milyarlarca liralık altyapı yatırımlarının geri dönüş hızı ivme kazanacak.

6 7
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında - Resim: 7

Dünyaya Örnek Küresel Ekosistem Modeli

Türkiye e-mobilite pazarı, teknik altyapısını dünya standartlarına getirirken; yaratıcı yazılım çözümleri ve ortak çalışma kültürü sayesinde küresel pazara da örnek olabilecek bir ekosistem inşa ediyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro