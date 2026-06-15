Spark Connect ev sahipliğinde buluşan Türkiye'nin önde gelen şarj ağı operatörleri ve e-mobilite temsilcileri, rekabeti bir kenara bırakarak ortak standartlar geliştirmek için masaya oturdu.
Elektrikli araçta "Roaming" devrimi: Tüm şarj istasyonları tek çatı altında
Türkiye'nin lider şarj ağı operatörleri, elektrikli araç kullanıcılarının işini kolaylaştıracak ortak "roaming" (dolaşım) altyapısı için güçlerini birleştiriyor. Uygulama kalabalığına son verecek yeni dönemle birlikte kesintisiz şarj deneyimi başlıyor.Kaynak: Diğer
"Roaming" (Dolaşım) Dönemi Başlıyor
Telekomünikasyon sektöründen aşina olduğumuz "roaming" mantığı şarj istasyonlarına entegre ediliyor. Sürücüler, A şirketinin uygulamasıyla B veya C şirketinin istasyonunda sorunsuz şarj yapabilecek.
Uygulama Kalabalığı Tarih Oluyor
Şehir içi veya şehirlerarası yolculuklarda her istasyon için ayrı uygulama indirme, farklı üyelikler açma ve kart tanımlama zorunluluğu, kurulan ortak altyapı sayesinde tamamen son buluyor.
Yollardaki Elektrikli Araç Patlaması
Togg T10X'in yollara çıkışı ve küresel markaların yeni nesil modellerini Türkiye pazarına sunmasıyla birlikte, son üç yılda elektrikli araç sayısında ve şarj talebinde rekor bir artış yaşandı.
İstasyon Sayısı Değil, Kaliteli Deneyim!
Sektör oyuncuları artık sadece soket sayısını artırma yarışının yeterli olmadığını; mevcut istasyonların birbiriyle konuşabilmesinin ve deneyim parçalanmasının önüne geçilmesinin şart olduğunu belirtiyor.
Milyarlık Yatırımların Verimliliği Artacak
Ortak entegrasyonlar sadece sürücülerin değil, operatörlerin de yüzünü güldürecek. İstasyonların atıl kalma süresi azalırken, milyarlarca liralık altyapı yatırımlarının geri dönüş hızı ivme kazanacak.
Dünyaya Örnek Küresel Ekosistem Modeli
Türkiye e-mobilite pazarı, teknik altyapısını dünya standartlarına getirirken; yaratıcı yazılım çözümleri ve ortak çalışma kültürü sayesinde küresel pazara da örnek olabilecek bir ekosistem inşa ediyor.