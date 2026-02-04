Çin’de elektrik araçlar için çarpıcı bir hamleye gitti. Elektrikli araçlarda (EV) kullanılan gizli kapı kollarının kullanımı tamamen yasaklandı. Bu adımı yapan ilk ülke ise Çin oldu.

Elon Musk’ın Tesla modelleriyle yaygınlaşan bu tasarım anlayışı, son yıllarda artan güvenlik endişeleri sebebiyle tepki çekmişti.

Elektrik araçların dünya genelinde güvenlik denetimlerinin sıkılaştığı bir döneme giriliyor. Çin’de Xiaomi marka elektrikli araçların karıştığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair araçlardaki elektrik kesintisi nedeniyle kapıların açılamadığı yönündeki şüpheler, tartışmaları büyütmüştü.

1 OCAK 2027 TARİHİNDE HİZMETE GİRECEK

Hükümet medyasında yer alan habere göre; yeni düzenlemeler kapsamında, mekanik kapı açma sistemi hem araçların içinde hem de dışında zorunlu olacak. Bu şartı sağlamayan araçlar Çin pazarında satılmasına müsaade edilmeyecek.

Yeni kurallar 1 Ocak 2027 tarihinde hizmete girecek. Bagaj kapağı hariç her yolcu kapısının dış yüzeyinde, kapı koluna erişim için en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde girintili bir alan bulunması istenecek.