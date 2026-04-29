Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye otomotiv sektöründeki dönüşümü ve elektrikli araçların yükselişini değerlendirdi. Erkoç, pazarın geneli daralırken elektrikli araçların gösterdiği direncin ve büyümenin altını çizdi.

PAZAR PAYINDA YÜZDE 25 HEDEFİ

Otomotiv piyasasında genel bir durgunluk yaşanmasına rağmen elektrikli otomobillere olan ilginin ivme kazandığını belirten Erkoç, yılın ilk çeyreğinde satışların yüzde 18 oranında arttığını vurguladı. Mevcut ivmenin korunması halinde, yıl sonunda satılan her 4 araçtan 1'inin elektrikli olması (yüzde 25 pay) bekleniyor.

TERCİH SEBEBİ: EKONOMİ VE ÇEVRE

Tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesindeki temel motivasyonlar şu şekilde sıralandı. Düşük İşletme Maliyeti: Yakıt fiyatlarındaki artış ve içten yanmalı motorlara oranla daha düşük olan bakım/servis giderleri. Sürdürülebilirlik bilincinin artması. Yeni nesil araçların sunduğu teknolojik imkanlar.

TOGG ETKİSİ VE İKİNCİ EL PİYASASI

Yerli otomobil Togg’un piyasaya çıkışının, tüketicilerin elektrikli araçlara olan güvenini ve merakını pekiştirdiğini ifade eden Erkoç, bu hareketliliğin ikinci el pazarına da yansımaya başladığını belirtti.

Önemli Not: Erkoç, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte batarya ekspertizi, teknik servis altyapısının geliştirilmesi ve ikinci el değerleme kriterlerinin gelecekte çok daha kritik bir rol oynayacağını hatırlattı.