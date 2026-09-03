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Elektrikli araçlarda pazarlanan tepe güç değerleri ile sürdürülebilir performans arasında ciddi farklar bulunuyor. Öne çıkarılan 1.000 hp üzerindeki güçler, yalnızca ani hızlanmalarda ve birkaç saniyelik "Overboost" modlarında elde edilebiliyor.

GÜÇ DEĞERLERİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Çift veya çoklu motora sahip elektrikli otomobillerde sistem gücü, BM Küresel Teknik Yönetmeliği No. 21 (GTR 21) standardıyla hesaplanıyor. Ancak yüksek akım çekerek kısa sürede muazzam güç üreten elektrik motorları, aşırı ısınma engeline takılıyor. Termal yönetim, batarya doluluğu, batarya sıcaklığı ve inverter kapasitesi gibi faktörler nedeniyle aracın bu gücü uzun süre koruması teknik olarak mümkün olmuyor.

TAYCAN TURBO GT ÖRNEĞİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Söz konusu farkın en somut örneği Porsche Taycan Turbo GT modelinde görülüyor. Aracın standart çıkışı 778 hp olarak açıklanırken, Launch Control ile 1.019 hp'ye, Overboost desteğiyle ise kısa süreliğine 1.093 hp'ye ulaşılabiliyor. Ancak bu tepe güç yalnızca iki saniye kadar kullanılabiliyor.

30 DAKİKALIK SÜREKLİ GÜÇ RAKAMLARI ÇOK DAHA DÜŞÜK

Elektrikli araçların performans sınırlarını ölçen BM Yönetmeliği 85 (ECE R85) standardı uyarınca yapılan 30 dakikalık sürekli güç testleri çarpıcı sonuçlar veriyor. Ruhsat belgelerinde yer alan bu verilere göre:

Porsche Taycan Turbo GT: 1.093 hp anlık tepe güce sahip aracın 30 dakikalık sürdürülebilir gücü yalnızca 220 hp.

Hyundai Ioniq 5 N: 641 hp maksimum güç sunan modelin 30 dakikalık sürekli güç değeri 213 hp seviyesinde.

GÜNLÜK KULLANIMDA SÜREKLİ GÜÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklanan bu düşük değerler aracın aniden 200 hp seviyelerine düşeceği anlamına gelmiyor. Ancak sollama ve ani kalkışlarda 1.000 hp'lik güç yeterli olurken; uzun tırmanışlar, pist sürüşleri veya ağır yük çekme gibi sürekli güç gerektiren senaryolarda otomobilin gerçek performans sınırını batarya ve soğutma sistemlerinin dayanıklılığı belirliyor.