Elektrikli araç sayısının küresel ölçekte artması, şebeke altyapıları üzerindeki anlık yükü artırırken enerji sağlayıcılarını yenilikçi çözümlere yönlendiriyor. İrlanda’nın elektrik dağıtım ağı operatörü ESB Networks ve akıllı şarj teknolojileri firması Ohme ortaklığıyla başlatılan altı aylık EV Flex pilot çalışması, araç sahiplerinin şarj alışkanlıklarını finansal teşviklerle esnetmeyi hedefliyor.

ŞARJ ZAMANI ŞEBEKE YOĞUNLUĞUNA GÖRE OTOMATİK AYARLANACAK

Proje kapsamında sürücülerden araçlarını yalnızca batarya dolumu gerektiğinde değil, evde park ettikleri her an şarja bağlı tutmaları isteniyor. Ohme tarafından geliştirilen özel yazılım; aracın şarj işlemini şebekenin en rahat olduğu, elektrik tarifelerinin ucuzladığı veya yenilenebilir enerji üretiminin fazla olduğu zaman dilimlerine otomatik olarak kaydırıyor. Böylelikle kullanıcıların günlük mobilite ihtiyaçları aksatılmadan şebekedeki anlık yük dalgalanmaları dengelenmiş oluyor.

AVRUPA’DA AKILLI ŞARJ MODELİ YAYGINLAŞIYOR

Programa katılan araç sahipleri, esnek şarj davranışları karşılığında 6 aylık deneme süresince 78 euroya kadar ödül ödemesi alabilecek. İngiltere, Hollanda, Norveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler ve faturaya yansıyan teşviklerle halihazırda uygulanan akıllı şarj sistemleri, şebeke maliyetlerini ve karbon emisyonlarını düşürmede kritik rol oynuyor. Türkiye'de de ev tipi şarj üniteleri (Wallbox) hızla yaygınlaşırken, yerel enerji dağıtım şirketlerinin benzer indirim ve esneklik paketlerini önümüzdeki dönemde gündeme alması bekleniyor.