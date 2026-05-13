Londra merkezli veri analiz devlerinden Benchmark Mineral Intelligence, nisan ayına ilişkin küresel elektrikli araç (EV) satış rakamlarını paylaştı. Veriler, pazarın bölgesel bazda çok farklı dinamiklerle şekillendiğini ve rekabetin "karmaşık" bir aşamaya girdiğini gösteriyor.

AVRUPA’NIN İTİCİ GÜCÜ: YÜKSEK AKARYAKIT FİYATLARI

Ekonomimin haberine göre Avrupa, elektrikli araç dönüşümünde bayrağı taşımaya devam ediyor. Orta Doğu’da süregelen savaş nedeniyle tırmanan akaryakıt fiyatları, Avrupalı tüketiciyi elektrikli modellere yönlendirdi.

Satış Rakamı: 400 binin üzerinde.

Artış Oranı: Yıllık bazda yüzde 27.

Yıl Başından Beri: Satışlar yüzde 26 artış gösterdi.

ÇİN İÇERİDE DARALIYOR, DIŞARIDA "İSTİLA" EDİYOR

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de, iç talepte düşüş yaşandı. Sübvansiyon düzenlemelerinin küçük araç segmentini vurmasıyla satışlar yıllık bazda yüzde 8 gerileyerek 850 bin oldu. Ancak Çin, iç pazardaki bu yavaşlamayı küresel bir ihracat hamlesine dönüştürdü:

İhracat Rakamı: Sadece nisanda 400 binden fazla araç ihraç edildi.

Yılın İlk 4 Ayı: Toplam 1,4 milyon araç Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya limanlarına gönderildi.

KUZEY AMERİKA ÇAKILDI, MEKSİKA ÇİN DESTEĞİYLE AYAKTA

ABD ve Kanada’da elektrikli araçlara olan ilgi nisan ayında geriledi. Kuzey Amerika genelinde satışlar yüzde 28 düşüşle 120 bin seviyesine indi. Bölgedeki tek parlak nokta, Çin’den yapılan ithalatın etkisiyle büyüme kaydeden Meksika oldu.

GERİ KALAN DÜNYA "VİTES YÜKSELTTİ"

Gelişmiş pazarların dışındaki bölgelerde ise adeta patlama yaşandı. Dünyanın geri kalanındaki satışlar yıllık bazda yüzde 110 artışla 240 bin seviyesine çıktı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "PAZAR KARMAŞIK BİR AŞAMADA"

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, küresel pazarın 2026 başından bu yana toplam 5,6 milyon satışa ulaştığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa’daki güçlü büyüme, Çin ve Kuzey Amerika’daki yavaşlamayı dengeliyor. Çin pazarı baskı altında olsa da ihracat hızla artıyor. Bölgesel farklılıklar ve ihracat odaklı rekabet dinamikleri, küresel pazarın artık daha karmaşık bir evreye girdiğini gösteriyor."