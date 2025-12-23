Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve İngiltere'de yeni otomobil satışları Kasım ayında yüzde 2,4 artarak 1,1 milyon otomobile yükseldi.

Tamamen elektrikli otomobiller (BEV) AB'de yüzde 21, İngiltere'de yüzde 26 ve Norveç'te yüzde 98 pazar payına ulaştı.

ACEA tarafından yayımlanan bültende yer alan değerlendirmede, "Son dönemdeki olumlu ivmeye rağmen toplam satış hacmi pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyretmektedir" denildi.

Avrupalı otomobil üreticileri; Çin ile olan rekabet, ABD'nin ithalat gümrük vergileri ve kârlılıklarını azaltan elektrikli araç düzenlemeleri gibi pek çok sorunla baş etmeye çalışıyorlar.

VOLKSWAGEN YÜZDE 4,1 ARTTI

Avrupa Komisyonu, Alman ve İtalyanlar başta olmak üzere otomobil üreticilerinden gelen baskılar sonucu içten yanmalı motora sahip araçların satışına yönelik kısıtlamaları gevşetmiş olsa da uzmanlar, elektrikli araçların geleceğin teknolojisi olduğunu belirtiyorlar.

AB, İngiltere ve EFTA'da Volkswagen VOWG_p.DE ve Renault'nun RENA.PA satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 3 arttı. Stellantis'in STLAM.MI satışları ise yüzde 2,7 düştü.

Sadece AB'deki otomobil satışları yüzde 2,1 yükselerek neredeyse 900 bine yükseldi. Tamamen elektrikli otomobil satışları Kasım ayında yüzde 44,1, hibrit otomobil satışları yüzde 38,4, şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları yüzde 4,2 yükseldi.

ACEA verilerine göre, tamamen elektrikliler, şarjlı hibritler ve diğer hibrit modeller Kasım ayında AB'deki yeni otomobil satışlarından yüzde 65,6 pay aldı.

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 662 bin 399 yeni batarya-elektrikli araç kaydedildi. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa toplamın yüzde 62’sini oluştururken, bu ülkelerde çift haneli artışlar görüldü.