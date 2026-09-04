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Elektrikli araçların en çok merak edilen konularından biri olan batarya ömrüne ilişkin kapsamlı bir araştırma, kullanım alışkanlıklarının araç modelinden daha belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

500 binden fazla elektrikli araçtan elde edilen veriler, bataryaların 50 bin kilometrede ortalama yüzde 94, 150 bin kilometrede ise yüzde 91 kapasiteyi koruduğunu gösterdi. Araştırmada hızlı şarj kullanımı, şarj alışkanlıkları ve iklim koşullarının batarya sağlığı üzerindeki etkisi de dikkat çekti.

BATARYA ÖMRÜNÜ HIZLI ŞARJ VE İKLİM KOŞULLARI ETKİLİYOR

500 binden fazla elektrikli araç üzerinde yapılan araştırmaya göre bataryalar, 50 bin km’de ortalama %94, 150 bin km’de ise %91 kapasiteyi koruyor.

Webtekno'nun haberine göre, batarya ömrünü araç modelinden çok şarj alışkanlıkları, hızlı şarj kullanımı ve iklim koşulları etkiliyor. Aynı model iki araç arasında batarya sağlığında %13,5’e kadar fark oluşabiliyor. 150 bin km sonunda Mercedes EQA ve Hyundai Ioniq 5 %93 civarında, Tesla Model Y ve Volkswagen ID.4 ise %90’ın üzerinde kapasite koruyor.

Küçük bataryalı Nissan Leaf, Mini Cooper SE ve Renault Zoe gibi modellerde oran %85-87’ye düşüyor.