Elektrikli araç sahipleri akın etti: İstasyonda tüketilen elektrikte rekor kırıldı

Geçtiğimiz yılın aynı dönem verileri incelendiğinde; gerçekleştirilen şarj işlemi sayısı 7 milyon 838 bin 168, toplam şarj süresi 7 milyon 400 bin 977 saat ve tüketilen elektrik miktarı 154 bin 723 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Bu doğrultuda, bir önceki yılın ilk yarısına göre şarj işlemi adedinde yüzde 96,6, toplam şarj süresinde yüzde 137,4 ve tüketilen elektrik miktarında yüzde 153,5'lik bir büyüme kaydedildi.