Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ülkedeki elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonlarındaki yoğunluğun da yukarı yönlü bir ivme kazandığını açıkladı.
Elektrikli araç sahipleri akın etti: İstasyonda tüketilen elektrikte rekor kırıldı
Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 153,5 artış göstererek 392 bin 252 megavatsaat seviyesine ulaştı.Kaynak: AA
Yılın ilk 6 aylık kesitinde, lisanslı şarj ağı işletmecilerinin yönetimindeki istasyonlarda toplamda 15 milyon 408 bin 578 defa şarj işlemi yapıldı. Söz konusu süreçte araçların toplam şarj edilme süresi 17 milyon 569 bin 444 saat olarak hesaplanırken, bu işlemler esnasında harcanan elektrik miktarı 392 bin 252 megavatsaat oldu. Hizmet veren kurulu şarj noktası sayısı ise 45 bin 97'ye ulaştı.
Geçtiğimiz yılın aynı dönem verileri incelendiğinde; gerçekleştirilen şarj işlemi sayısı 7 milyon 838 bin 168, toplam şarj süresi 7 milyon 400 bin 977 saat ve tüketilen elektrik miktarı 154 bin 723 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Bu doğrultuda, bir önceki yılın ilk yarısına göre şarj işlemi adedinde yüzde 96,6, toplam şarj süresinde yüzde 137,4 ve tüketilen elektrik miktarında yüzde 153,5'lik bir büyüme kaydedildi.
EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, konuya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'deki elektrikli araç ekosisteminin ve şarj altyapısının süratle büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti. Kurumun sürdürülebilir altyapı ve serbest piyasa koşullarını sağlama gayreti doğrultusunda sektör yatırımcılarının faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini aktaran Öz, 2024 senesinin başında 12 bin 84 olan şarj noktası kapasitesinin, 2025 yılı başında 26 bin 462'ye çıktığını anımsattı.
Güncel durumda şarj noktası sayısının 45 bin 660'a ulaştığı bilgisini veren Öz, bu noktaların 19 bin 903'ünün doğru akım (DC), 25 bin 731'inin alternatif akım (AC) ve 26 tanesinin de mobil şarj ünitesi olarak hizmet sunduğunu dile getirdi.
Elektrikli araç sahiplerinin istasyonlara dair coğrafi konumlara, soket sayılarına, ünite tiplerine, güç kapasitelerine, güncel fiyat listelerine, müsaitlik durumlarına ve ödeme kanallarına EPDK imzalı "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden eş zamanlı olarak erişebildiğini hatırlatan İbrahim Öz, şu ifadeleri kullandı:
"Şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması, Kurumumuzun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır."
Öz, şarj ağı ve noktalarının Türkiye genelinde coğrafi kapsamını genişletmenin kurumun hedefleri arasında olduğunu vurguladı.