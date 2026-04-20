Hyundai, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni hatchback modeli Ioniq 3 ile bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa pazarında, özellikle İngiltere’de bu yaz sonundan itibaren satışa sunulacak olan Ioniq 3, Kia EV3 ile aynı platformu paylaşsa da kendine özgü bir tasarım ve teknolojik yeniliklerle dikkat çekiyor. Volkswagen ID.3 ve Cupra Born gibi rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olmayı hedefleyen bu model, hem performansı hem de pratikliği ile öne çıkıyor.
Elektrikli araç pazarında yerli hamle: İlk defa Türkiye'de üretilecek
Hyundai Ioniq 3, 496 km’ye varan menzili, hızlı şarj desteği ve modern tasarımıyla elektrikli hatchback segmentine güçlü giriş yapıyor. Avrupa’da satışa çıkacak model Türkiye için de merak uyandırıyor.Derleyen: Züleyha Öncü
Tasarımda Yeni Bir Soluk
Ioniq 3’ün tasarımında Hyundai’nin ‘Art of Steel’ felsefesi ön planda. Ön kısmında klasik amblem yerine Mors alfabesiyle ‘H’ harfini temsil eden dört nokta ve piksel aydınlatma sistemi, araca modern ve çarpıcı bir görünüm kazandırıyor. Bu detaylar, elektrikli araçlarda imza niteliğindeki aydınlatma trendine uyum sağlayarak markanın kimliğini vurguluyor.
Güç ve Menzil Avantajı
Araç, E-GMP tabanlı 400V elektrik mimarisi üzerine inşa edilmiş. 147 beygir gücündeki elektrik motoru ön tekerlekleri hareket ettirirken, iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 42.2 kWh’lik standart batarya ile WLTP standartlarına göre 343 km, 61 kWh’lik uzun menzilli batarya ile ise 496 km yol kat edilebiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın %10’dan %80’e dolması yalnızca 29 dakika sürüyor.
İç Mekan ve Teknolojik Donanım
Ioniq 3, geniş iç hacmi ile rakiplerine fark atıyor. 441 litrelik bagaj hacmi, Volkswagen ID.3’ün 385 litrelik kapasitesini geride bırakıyor. Ayrıca bagajın altında gizli bir depolama alanı da mevcut. Üst donanım seviyelerinde, doğal manzaralardan ve 1970’lerin İtalyan mobilya tasarımlarından ilham alan rahatlama koltukları bulunuyor.
İngiltere pazarında ilk kez tanıtılan Android tabanlı ‘Fleos Connect’ bilgi-eğlence sistemi, 12.9 veya 14.6 inçlik ekranlarla destekleniyor. Araçta V2L (araçtan cihaza güç aktarımı) ve dijital anahtar gibi özellikler de yer alıyor.
Avrupa’da ve Türkiye’de Beklenti
Hyundai, Ioniq 5 ve Ioniq 6 modelleriyle tasarım ve teknoloji alanında kendini kanıtlamıştı. Şimdi ise daha geniş bir kitleye hitap eden hatchback segmentinde Ioniq 3 ile iddialı bir adım atıyor.
İngiltere’deki lansmanın ardından diğer Avrupa ülkelerine de yayılması beklenen bu modelin Türkiye pazarına nasıl bir talep görecek merak konusu. Elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte, Ioniq 3’ün ülkemizde de ilgi çekeceği düşünülüyor.
Hyundai IONIQ 3 Türkiye'de üretilecektir. Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretimine başlanacak olan bu yüzde4100 elektrikli kompakt model, Türkiye'de üretilen ilk elektrikli Hyundai modeli olma özelliğini taşıyacak ve E-GMP platformu ile üretilecektir.