Elektrikli araç kullananlar dikkat: Doğru basınç ile batarya ömrü 2 katına çıkabilir

Araştırmacılar, düşük basınç altında katot malzemesinde daha fazla çatlak oluştuğunu ve bunun metal çözünmesi ile lityum kaybını hızlandırdığını tespit etti. Aşırı yüksek basınç ise elektrotların gözenekli yapısını bozarak iyon hareketini zorlaştırıyor ve lityum kaplanması riskini artırıyor. Her iki durum da pilin daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Bu nedenle bataryaların uzun ömürlü olması için belirli bir “Goldilocks bölgesi” yani ideal basınç aralığında tutulması gerekiyor.