Elektriğe yapılan zam üreticilerin tepkilerine neden oldu.

Aydınlık'ta Sibel Koç Güven'in haberine göre, Altı bölgedeki üreticilerden hükümete uyarı geldi.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, Diyarbakır’da üç stratejik üründe ekim zamanı olduğunu belirtti, “Zaman yok.” dedi.

"ÇİFTÇİ TARLAYI İSTEDİĞİ GİBİ EKİME HAZIRLAYAMAYACAK"

Vural, yapılan zamları şöyle değerlendirdi:

“Planlı üretim ve temel destek adı altında şu anda verilen destekler var ama bunlar devede kulak. Bu destekler çiftçinin ayakta durmasına yetmiyor. Çiftçinin ekim yapmasına yetmiyor. Üç kalemde; mazot, gübre ve elektrikte çiftçiye çok ciddi ve yeterli miktarda destek verilmesi lazım. Verilmezse ne olur? Çiftçi tarlasına üç yerine iki su verecek, gübreyi dönüme 35 kilo yerine 20 kilo verecek. Bu da verimi düşürecek. Mazot fiyatları iki ayda yüzde 30 arttı. Mazot desteği olmazsa çiftçi üç defa sürüm yapması gerekirken bir kez sürüm yapacak. Çiftçi tarlayı istediği gibi ekime hazırlayamayacak.

“Verimin düşmesi üretimin az olması demek, üretimin az olması fiyatların atması demek, veya ülkeye ithal ürün gelmesi demek. Dışardan ithal ederseniz de cari açık artacak. Neticede yine enflasyon yükselecek. İşin özeti bu.”

"DESTEK VERİLSİN Kİ DAHA ÇOK ÜRETİM OLSUN"

“Üç kaleme acilen, ivedilikle destek yapılmalı.” diyen Varol, şöyle devam etti:

“Şu anda tarlanın hazırlanıp ekimin yapılması zamanı. Buğday dışındaki pamuk, mısır, soya gibi ürünlerin ekim dönemi. Bu ürünler, Türkiye için önemli. Pamuk, tekstil için çok önemli ama dışardan alınıyor. Soya yine dışardan ithal ediliyor. Biz bunlara sıralı bitki diyoruz. Bunların ekimi bu dönemdedir. Yağışlar nedeniyle şu anda çiftçi tarlasını hazırlayamıyor.

Ama bir hafta sonra çiftçiye mazot da gübre de tohum da lazım. Bunları borçla alacak çiftçi. Borçla aldığı zaman para kazanamayacak. Borcunu da ödeyemeyecek. Destek verilsin ki daha çok üretim olsun. Çok üretim de cari açığın ve enflasyonun düşmesi demektir.”

"ELEKTRİK ZAMMI, GİRDİ MALİYETLERİMİZE CİDDİ BİR EK MALİYET YARATIYOR"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da bölgedeki sulanabilir arazilerin elektrikle sulandığını belirtti, “Elektrik zammı, girdi maliyetlerimize ciddi bir ek maliyet yaratıyor. En azından tarımsal sulamadaki elektrik fiyatlarının bir nebze olsun düşük olmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili bakanlık bir çalışma yapar diye umuyoruz. Bakanlığın sübvanse etmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Son günlerde artan gübre ve mazot fiyatlarının maliyetleri ciddi anlamda yükselttiğini belirten Arabacı, yüzde 24’lük elektrik zammının daha da yükselteceği uyarısı yaptı, destek ödemeleriyle ilgili düzenleme istedi. Arabacı, şöyle devam etti:

“Geçen yıla göre yüzde 79’a varan maliyet artışları var. Maliyetlerle ilgili mutlaka çalışma yapılmalı. Birçok ülke zamlar oranında üreticisini destekledi. 2026 yılı destekleri ilk kez bu yıl, ekimden önce açıklandı. 2025’le 2026 yılları arasındaki destek artışı aşağı yukarı yüzde 26 oranında. Ama maliyetler yüzde 70 ve üzeri arttı.

“Şu an çiftçiye ödeme yapılıyor. 2026 yılının nisan ayında hâlâ 2025 yılının desteklerini alıyoruz. Aldığımız destekler eridi bile. Maliyetleri düşürmek için 2026 yılının desteklerinin maliyet oranında yeniden revize edilmesini, artı bir destek verilmesini ve 2026 yılı ürününün 2027 ürününü ekmeye başladığımız dönemde ödenmesini bekliyoruz.”

"CİDDİ ENDİŞELERE YOL AÇMAKTADIR"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da “Artan maliyetler, üreticimizin yükünü her geçen gün daha da ağırlaştırmakta, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ciddi endişelere yol açmaktadır. Üretimin devamlılığı ve gıda arz güvenliği için çiftçimizin desteklenmesi devletimizden beklentimizdir.” dedi.

"TARIMDA BU KADAR YÜKSEK MALİYET OLMAMALI"

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri: “Tarıma yapılan her zam üretimi zorlaştırıyor. Başta akaryakıt olmak üzere bütün girdi maliyetlerinde yapılan zamlar gözden geçirilmeli. Destekler zaten maliyetlere karşı yetersiz. Üretim yapıyoruz biz. Tarımda bu kadar yüksek maliyet olmamalı.”

"ÇİFTÇİ ARTIK DAMLAMA SULAMAYI ELEKTRİKLE KULLANIYOR"

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, elektrik zamlarının Türkiye’deki bütün çiftçileri etkileyeceğini belirtti, “Çiftçi artık damlama sulamayı elektrikle kullanıyor. Tarım sektörü bu artışlardan muaf olmalı.” dedi.

Doğan, gıdadaki enflasyonun sorumlusunun çiftçi olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:

“Üretimde ürün fiyatları yüksekse az olduğu için. Arz talepten fazla olursa fiyat düşer. Sebzede üretim bu yıl bol olacak ama çiftçi kazanacak mı bilmiyoruz. Biz istiyoruz ki ne çiftçi çok fazla kazansın ne de tüketici pahalı yesin. Denge oluşsun, istiyoruz. Dengeyi de hükümet sağlayacak. Üretici kazanamadığında sübvanse edilmeli. Bu olmazsa sıkıntı devam edecek. “Elektrikle ilgili zaten sıkıntı yaşıyorduk. Çiftçilerin çoğu elektrik parasını ödeyemiyor. Banka borcunu ödeyemiyor, elektriği nasıl ödesin? Çiftçiye sahip çıkılsın. Küçük desteklerle çiftçiyi avutmaya kalkmasınlar. Elektrik zamları tarımdan muaf tutulmalı.”

"ÇİFTÇİMİZ KADERİNE TERK EDİLMEMELİDİR”

Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, gıda fiyatlarının makul seviyelerde kalabilmesinin, çiftçinin istikrarlı bir piyasa koşulunda üretim yapmasıyla mümkün olduğunu belirtti, üretimin sürdürülebilmesi, maliyet baskısı altında ezilmemesi için şu acil önlemlerin alınması çağrısı yaptı:

“Tarım Kredi Kooperatifleri vakit kaybetmeden sorumluluk almalı, üreticiye uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle mazot ve gübre tedariki sağlamalıdır. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV ve ÖTV derhal düşürülmeli, çiftçiye can suyu olacak destek paketleri açıklanmalı. Çiftçilerimizin henüz alamadığı 2025 yılı desteklemeleri bir an önce hesaplara yatırılmalıdır. Başta İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, savaş döneminde gıda arzını korumak adına maliyetlerde ciddi vergi indirimlerine gitmiştir. Ülkemizde de benzer adımlar atılmalı, çiftçimiz kaderine terk edilmemelidir.”