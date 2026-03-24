Vatandaş yüksek enflasyon, düşük sefalet ücretleri, artan enerji maliyetleri ve kiralarla boğuşurken, zaten kabarık olan faturalar daha da şişecek. Elektrik Üreticileri Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği yazıda tavan fiyat ücretlerine zam istedi.

Vatandaşın cebini aşındıracak o talep şöyle:

Malumunuz olduğu üzere Nisan 2025 itibarı ile elektrik piyasasında azami (tavan) fiyat 3.400 TL/MWh olarak uygulanmaktadır.

Elektrik Üreticileri Derneği olarak, elektrik piyasasında uygulanmakta olan tavan fiyatın sektördeki güncel finansal ve operasyonel koşullar dikkate alınarak revize edilmesi hususunu muhtelif zamanlarda Kurumlarınıza yazılı ve sözlü olarak arz etmiş bulunmaktayız.

'TAVAN FİYAT GÖZDEN GEÇİRİLSİN'

2026 yılı itibarıyla uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin enerji sektörümüze muhtemel etkileri göz önünde bulundurulduğunda; ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümü ve elektrik arz güvenliği hedefleri doğrultusunda, söz konusu tavan fiyat seviyesinin yeniden gözden geçirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

'GİDERLERİ KARŞILAMIYOR'

Mevcut durumda elektrik piyasasında uygulanan tavan fiyatın; farklı kaynaklardan üretim yapan santraller ile birlikte özellikle arz güvenliği, sistem esnekliği, frekans istikrarı ve yenilenebilir enerji entegrasyonu açısından kritik bir rol üstlenen doğal gaz santrallerinin değişken maliyet seviyelerine kıyasla oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu santrallerin değişken üretim maliyetlerinin yanı sıra karşılamakla yükümlü oldukları finansman giderleri, operasyonel maliyetler ve bakım giderlerini karşılamasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır.