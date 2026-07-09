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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi.

Aynı dönemde elektrik tüketimi ise 1 milyon 117 bin 865 megavatsaat olarak kaydedildi.

Veriler, günlük elektrik üretiminin tüketimin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ GÜN İÇİNDE NE ZAMAN ZİRVE YAPTI?

Saatlik verilere göre en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 436 megavatsaat ile saat 15.00'te gerçekleşti.

En düşük tüketim ise 36 bin 737 megavatsaat ile saat 06.00'da kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 22,4 ile barajlı hidroelektrik santrallerine ait oldu.

Üretimde ikinci sırada yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri, üçüncü sırada ise yüzde 16,6 ile güneş enerjisi santralleri yer aldı.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA FAZLA VERDİ

TEİAŞ verilerine göre Türkiye, dün 7 bin 770 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 5 bin 153 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Bu veriler, Türkiye'nin söz konusu günde elektrik ticaretinde ihracatın ithalatın üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.