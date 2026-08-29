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Kaynak: AA

Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 173 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 152 bin 594 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 15.00'TE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 596 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 39 bin 73 megavatsaatle 06.00'da kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 payla rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye, dün 21 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı. Aynı gün gerçekleştirilen elektrik ithalatı ise 802 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.