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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün toplam 1 milyon 174 bin 277 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 172 bin 165 megavatsaat olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN YOĞUN VE EN SAKİN SAATLERİ

Saatlik bazda tüketim verileri incelendiğinde, gün içinde önemli dalgalanmalar yaşandı.

En yüksek tüketim: 57 bin 337 megavatsaat (15.00)

En düşük tüketim: 36 bin 378 megavatsaat (06.00)

Bu veriler, özellikle öğle saatlerinde elektrik talebinin zirveye ulaştığını gösterdi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK ZİRVEDE

Elektrik üretiminde kaynak bazlı dağılımda ilk sırayı hidroelektrik aldı.

Barajlı hidroelektrik: Yüzde 21,1

İthal kömür: Yüzde 20

Güneş enerjisi: Yüzde 15,9

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı dikkat çekti.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, elektrik ticaretinde de net ihracatçı konumunu sürdürdü.

İhracat: 8 bin 757 megavatsaat

İthalat: 6 bin 508 megavatsaat

Veriler, üretimin tüketimi aşmasının dış ticarete de olumlu yansıdığını ortaya koydu.

ENERJİ DENGESİNDE OLUMLU GÖRÜNÜM

Günlük veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde arz güvenliğini koruduğunu ve talebi karşılamada güçlü bir denge sağladığını gösterdi.