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Kaynak: AA

Türkiye’nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi.

Aynı gün elektrik tüketimi ise 1 milyon 74 bin 537 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece elektrik üretimi, tüketimin yaklaşık 18 bin 442 megavatsaat üzerinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ 14.00’TE

Saatlik verilere göre dün en yüksek elektrik tüketimi 14.00’te 49 bin 394 megavatsaat olarak ölçüldü.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 05.00’te 36 bin 938 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 23,3 ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye dün 21 bin 983 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı.

Aynı gün gerçekleştirilen elektrik ithalatı ise 3 bin 208 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.