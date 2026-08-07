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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 238 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 216 bin 885 megavatsaat olarak gerçekleşti.

TÜKETİMDE ZİRVE VE DİP SAATLER

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 882 megavatsaatle saat 15.00’te, en düşük tüketim ise 40 bin 476 megavatsaatle 06.00’da kaydedildi.

ÜRETİMDE İLK SIRADA HİDROELEKTRİK VAR

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda:

Yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada

Yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ikinci sırada

Yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri üçüncü sırada yer aldı

İHRACAT İTHALATIN ÜZERİNDE

Türkiye dün 24 bin 107 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 532 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu tablo, dış ticarette elektrikte net ihracatçı konumun sürdüğünü gösterdi.