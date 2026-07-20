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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 28 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 425 megavatsaat oldu.

GÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TÜKETİMİ

Saatlik bazda elektrik tüketimi:

En yüksek 48 bin 99 megavatsaatle saat 22.00’de,

En düşük 35 bin 566 megavatsaatle saat 07.00’de gerçekleşti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda:

Yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı,

Yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri,

Yüzde 18,2 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İhracat ithalatı geçti

Türkiye, dün:

11 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı,

4 bin 600 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, Türkiye’de elektrik üretiminin tüketimi karşıladığını ve enerji ticaretinde ihracatın öne çıktığını ortaya koydu.