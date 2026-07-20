Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 28 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 425 megavatsaat oldu.
GÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TÜKETİMİ
Saatlik bazda elektrik tüketimi:
En yüksek 48 bin 99 megavatsaatle saat 22.00’de,
En düşük 35 bin 566 megavatsaatle saat 07.00’de gerçekleşti.
ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA
Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda:
Yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı,
Yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri,
Yüzde 18,2 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.
İhracat ithalatı geçti
Türkiye, dün:
11 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı,
4 bin 600 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.
Veriler, Türkiye’de elektrik üretiminin tüketimi karşıladığını ve enerji ticaretinde ihracatın öne çıktığını ortaya koydu.