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Kaynak: AA

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 781 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. Günün en düşük tüketimi ise 33 bin 759 megavatsaatle saat 06.00’da görüldü.

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda ilk sırayı yüzde 24,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,8 ile akarsu tipi hidroelektrik santralleri izledi.

Dış ticaret verilerine göre Türkiye, dün 8 bin 958 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 568 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Veriler, üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu.