Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 976 bin 187 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 994 megavatsaat olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM 15.00’TE

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 258 megavatsaatle saat 15.00’te kaydedildi. En düşük tüketim ise 30 bin 200 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 28,3 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 17,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATIN ÜZERİNDE

Türkiye dün 10 bin 422 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 4 bin 293 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Böylece elektrik ticaretinde ihracatın ithalatın üzerinde olduğu görüldü.

Veriler, Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların ağırlığını artırmaya devam ettiğini ortaya koydu.