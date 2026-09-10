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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye’de dün günlük bazda 1 milyon 88 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi.

Elektrik tüketimi ise 1 milyon 68 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 15.00’TE

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 970 megavatsaatle 15.00’te gerçekleşti.

En düşük tüketim ise 35 bin 503 megavatsaatle 05.00’te kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 22,8 payla ilk sırada yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 20,07 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,8 ile güneş santralleri izledi.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI AŞTI

Türkiye dün 21 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Elektrik ithalatı ise 971 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.