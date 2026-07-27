Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’de dün günlük bazda 940 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, toplam tüketim ise 935 bin 370 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu: İşte tüketimin en yüksek olduğu saat - Resim : 1Elektrik piyasasında gün boyunca üretim ve tüketim dengesi yakından takip edilirken, saatlik tüketim verileri de belli oldu.

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EN YÜKSEK TÜKETİM 21.00’DE GERÇEKLEŞTİ

Saatlik bazda Türkiye’nin elektrik tüketimi dün en yüksek seviyesine 44 bin 516 megavatsaat ile saat 21.00’de ulaştı.

En düşük tüketim ise 33 bin 803 megavatsaat ile saat 07.00’de gerçekleşti.

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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ZİRVEDE İTHAL KÖMÜR SANTRALLERİ

Günlük elektrik üretiminde en yüksek payı yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri aldı.

İthal kömür santrallerini;

Yüzde 18,3 ile hidroelektrik santralleri
Yüzde 17,7 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

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TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARETİNDE İTHALATÇI OLDU

Türkiye, dün elektrik ticaretinde 4 bin 924 megavatsaat ihracat, 10 bin 439 megavatsaat ithalat gerçekleştirdi.

Veriler, günlük elektrik ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yenilenebilir kaynakların yanı sıra ithal kaynakların da önemli rol oynadığını gösterdi.