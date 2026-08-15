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Kaynak: AA

Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün 1 milyon 210 bin 896 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 190 bin 971 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN ZİRVE SAATİ BELLİ OLDU

Saatlik verilere göre Türkiye'de dün elektriğin en fazla tüketildiği saat 12.00 oldu.

Bu saatte elektrik tüketimi 56 bin 278 megavatsaat olarak ölçüldü.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 06.00'da gerçekleşti. Bu saatte tüketim 40 bin 806 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE RÜZGAR İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde kaynaklar arasında rüzgar santralleri yüzde 21,6'lık payla ilk sırada yer aldı.

Rüzgar santrallerini yüzde 20,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,2 ile ithal kömür santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRAÇ ETTİ

Türkiye dün elektrik ticaretinde de ihracatçı konumda oldu.

Gün içinde 23 bin 489 megavatsaat elektrik ihraç edilirken, 3 bin 629 megavatsaat elektrik ithal edildi.