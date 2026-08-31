Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 941 bin 860 megavatsaat, tüketim ise 918 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti.

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ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 21.00'DE ZİRVE YAPTI

Saatlik verilere göre dün en yüksek elektrik tüketimi 21.00'de 44 bin 208 megavatsaat olarak ölçüldü.

Günün en düşük tüketimi ise 07.00'de 32 bin 764 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

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ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 22,1 ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu.

Üretimde barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri takip etti.

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TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA ÖNE ÇIKTI

Türkiye dün 24 bin 657 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı gün yapılan elektrik ithalatı ise 1463 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.