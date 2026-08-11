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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretimi ve tüketimi yüksek seviyelerde gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün 1 milyon 215 bin 35 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 193 bin 653 megavatsaat oldu.

Böylece günlük üretim, tüketimin üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE ZİRVE SAAT 15.00 OLDU

Saatlik verilere göre Türkiye’de dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 730 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti.

Günün en düşük tüketimi ise 37 bin 944 megavatsaatle saat 06.00’da kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BARAJLI HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 21,8 ile barajlı hidroelektrik santrallerine ait oldu.

Üretimde ikinci sırayı yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri alırken, aynı orandaki yüzde 17,9 payla rüzgar santralleri de ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINI SÜRDÜRDÜ

Türkiye dün elektrik ticaretinde ihracatçı konumda kaldı.

Gün içinde 23 bin 399 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilirken, 2 bin 49 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.