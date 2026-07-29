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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim rakamları açıklandı. Verilere göre, dün 1 milyon 148 bin 742 megavatsaat elektrik üretildi, buna karşılık 1 milyon 151 bin 440 megavatsaat elektrik tüketildi. Böylece günlük elektrik tüketimi, üretimin üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ EN ÇOK BU SAATTE ARTTI

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, gün içinde en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 143 megavatsaat ile saat 15.00'te kaydedildi.

En düşük elektrik tüketimi ise 37 bin 726 megavatsaat ile saat 06.00'da gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İLK SIRADA HİDROELEKTRİK VAR

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Üretim verileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki önemli payını bir kez daha ortaya koydu.

İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI DA BELLİ OLDU

TEİAŞ verilerine göre Türkiye, dün 6 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 9 bin 527 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Açıklanan veriler, günlük elektrik arz ve talep dengesinin yanı sıra Türkiye'nin enerji ticaretindeki son durumu da gözler önüne serdi.