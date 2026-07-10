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Kaynak: ANKA

ANKA Haber Ajansı'na konuşan enerji yönetimi kaynakları, şu aşamada tüm kaynakların elektrik altyapısındaki dijitalleşmeye aktarıldığını belirtti. Elektrik dağıtımında başlatılan akıllı sayaç dönüşümünün, öngörülen takvim içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

MİLLİ AKILLI SAYAÇ SİSTEMLERİ (MASS) DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye genelinde elektrik dağıtım sektörünü tamamen dijitalleştirecek olan Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesinde süreç hız kesmeden ilerliyor. Proje kapsamında mevcut eski sayaçlar; uzaktan okunabilen, tüketim verilerini anlık olarak merkeze iletebilen ve entegre bir biçimde yönetilebilen akıllı cihazlarla değiştiriliyor.

HANGİ ABONELER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Elektrikteki bu büyük dönüşümde öncelik grubu belirlendi. Buna göre:

10 yıllık periyodik muayene süresi dolan sayaçlar,

Yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaat ve üzerinde olan aboneler,

Sayaç panosunda 4 adet ve üzeri sayaç yer alan noktalar öncelikli olarak değiştirilecek.

Ayrıca yeni inşa edilen binalarda, sayaç panosunda 4 ve üzerinde sayaç bulunması durumunda akıllı sayaç kullanımı tamamen zorunlu tutuluyor.

HEDEF 2028: YÜZDE 100 AKILLI SAYAÇ

Planlamalar doğrultusunda, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon elektrik sayacının MASS ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Büyük dönüşümün nihai hedefi ise 1 Ocak 2028 itibarıyla Türkiye genelinde yüzde 100 akıllı sayaç sistemine geçiş yapmak. Bu sürecin tamamlanma hızını ise yerli sayaç üreticilerinin üretim kapasitesi doğrudan etkileyecek.