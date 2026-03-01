Türkiye, enerji altyapısını modernize etmek ve verimliliği artırmak amacıyla Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesini bugün itibarıyla resmen devreye aldı. Bu kapsamda ülke genelindeki 50 milyonu aşan abonenin elektrik sayacı, 2028 yılına kadar yerli ve milli yazılımlara sahip akıllı cihazlarla hiçbir ücret alınmadan dönüştürülecek.

ENERJİDE YERLİ YAZILIM HAMLESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde, elektrik dağıtım şirketleri dijitalleşme sürecini Türkiye genelinde kademeli olarak yürütmeye başladı. Bu devasa dönüşüm projesiyle birlikte, enerji kullanımının daha verimli hale getirilmesi ve sistemin tamamen optimize edilmesi hedefleniyor.

Maliyetleri en düşük seviyede tutarak projeye başlamayı planlayan EPDK, değişim işlemlerinde önceliği 10 yıllık periyodik muayene süresi dolan cihazlara ve yıllık tüketimi 10 megavatsaat üzerinde olan sanayi ile ticarethane abonelerine tanıyor. Planlanan resmî takvime göre 2026 sonuna kadar yaklaşık 6 milyon cihazın değişimi noktalanacak ve 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren sahadaki tüm sayaçlar yerli yazılımla akıllı hale getirilecek.

KAYIP-KAÇAK SON BULUYOR



Akıllı sayaçların Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, yıllardır enerji sektörünün en büyük sorunlarından biri olan kayıp ve kaçak elektrik kullanımının büyük ölçüde bitirilmesi öngörülüyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, devreye alınan bu uygulamanın sadece teknik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda tüketici odaklı modern bir enerji yönetimi anlayışını yansıttığını kaydediyor.

Sürecin vizyonuna dikkat çeken Yılmaz, "Burada önemli bir nokta da elbette akıllı sayaçların yaygınlaşmasının kayıp-kaçakla mücadelede önemli katkı sağlaması. Hedefimiz, güçlü, esnek ve şeffaf bir elektrik altyapısı oluşturmak. Bu dönüşümün, Türkiye'nin enerji piyasasında dijitalleşme vizyonunu daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

CEBİNİZDEN PARA ÇIKMAYACAK



Projenin vatandaşlar açısından en sevindirici yanlarından biri ise 50 milyonu aşkın elektrik abonesinin bu kapsamlı dijital dönüşüm için hiçbir bedel ödemeyecek olmasıdır. Değişim işlemleri sırasında ortaya çıkacak olan yeni cihaz ve kurulum maliyetleri tamamen proje kapsamında karşılanarak son tüketiciye kesinlikle yansıtılmayacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz, MASS projesi çerçevesinde tüketicilerden akıllı sayaçlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini bir kez daha onayladı. Erdeniz'e göre, yeni sayaç bedelinin vatandaşın faturasına eklenmemesi, Türkiye genelindeki bu büyük dijital dönüşümün hızlanması ve pürüzsüz ilerlemesi açısından son derece kritik bir önem taşıyor.