Spot elektrik piyasasında enerji fiyatları, arz ve talep dengesine bağlı olarak yarın için keskin bir grafik sergiliyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, piyasadaki işlem hacminde ciddi bir geri çekilme yaşanırken, günün belli saatlerinde fiyatların "sıfır" noktasına inmesi dikkat çekti.

Gün öncesi piyasada yapılan hesaplamalara göre, yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek seviyesine saat 20.00’de ulaşacak ve 3 bin 299 lira 99 kuruş olarak uygulanacak. Buna karşın, günün aydınlık saatlerinde, özellikle 07.00 ile 16.00 arasında fiyatlar 0 (sıfır) lira olarak belirlenerek üretici ve tüketiciler için ilginç bir tablo oluşturdu.

İŞLEM HACMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Piyasadaki toplam ticaret hacmi, bir önceki güne oranla yüzde 32,5 gibi belirgin bir oranda azalarak 212 milyon 901 bin 716 lira seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasadaki aktivitenin bugün nispeten daha sakin geçtiğini kanıtladı.

ORTALAMA FİYATLAR NE DURUMDA?

Yarın için megavatsaat başına düşen aritmetik ortalama fiyat 340 lira 50 kuruş olarak hesaplanırken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 427 lira 86 kuruş seviyesinde gerçekleşti. Bugünün kayıtlarında ise en yüksek fiyat 3 bin 800 lira 1 kuruş ile zirveyi görürken, en düşük seviye yine sıfır lira olarak kayıtlara geçti.