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Kaynak: AA

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 20.00’de 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük ise saat 12.00’de 190 lira olarak belirlendi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1564 lira 50 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı 1618 lira 29 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için fiyatlar en yüksek 3 bin 974 lira 39 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş seviyelerinde gerçekleşti.

Veriler, elektrik piyasasında hem fiyat oynaklığının hem de işlem hacminin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Bu yükseliş geçici bir dalgalanma mı, yoksa piyasada yeni bir fiyatlama döneminin başlangıcı mı? Gözler önümüzdeki günlerin verilerine çevrildi.