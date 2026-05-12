Türkiye elektrik piyasası, arz ve talep dengesindeki keskin değişimlerin etkisiyle tarihi günlerinden birini yaşıyor. EPİAŞ verileri, spot piyasadaki işlem hacminin bir günde rekor düzeyde artarak 492 milyon 141 bin 623 liraya ulaştığını ortaya koydu.

AKŞAM ZİRVE, GÜNDÜZ BEDAVA!

Yarın (13 Mayıs) için belirlenen piyasa fiyatları, tüketimin yoğun olduğu saatler ile güneş enerjisinin zirve yaptığı saatler arasındaki farkı gözler önüne serdi:

En Yüksek Fiyat: Saat 20.00'de megavatsaat başına 4 bin 490 lira 1 kuruş.

En Düşük Fiyat: Saat 09.00 ile 15.00 arasındaki tam 7 saat boyunca 0 (sıfır) lira.

Ortalama Fiyatlarda Büyük Makas

Piyasadaki bu dengesiz seyir, ortalama fiyatları da aşağı çekti. Gün öncesi piyasada yarın için aritmetik ortalama fiyat 793 lira 8 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1077 lira 4 kuruş olarak hesaplandı. Bugün için kaydedilen en yüksek fiyat 3 bin 600 lira iken, en düşük fiyat yine 0 lira olarak sistemde yer aldı.

YÜZDE 67’LİK İŞLEM HACMİ ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

İşlem hacmindeki yüzde 67,4’lük dev artış, piyasa katılımcılarının yarınki fiyat dalgalanmalarına karşı yoğun bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, gün içindeki "bedava elektrik" saatlerinin güneş enerjisi üretimindeki artıştan kaynaklandığını, akşam saatlerindeki zirvenin ise talebin artmasıyla birlikte maliyetli santrallerin devreye girmesinden kaynaklandığını belirtiyor.