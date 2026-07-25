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Kaynak: İHA

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir kuyumcuda, 22 Temmuz günü meydana gelen olayda, saat 17.30- 20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin yaşandığı bu saat aralığında 300 adet tam altının çalındığının fark edilmesi üzerine, işletme sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından altınların bulunması ve failin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Yürütülen saha ve teknik çalışmalar neticesinde, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İbrahim K., isimli şüphelinin yaşanan kesintiden faydalanarak aradaki saat diliminde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli, 24 Temmuz’da polis operasyonuyla Fatih’te ikamet ettiği dairesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan çalışmalarda, çalınan altınların büyük bir kısmı olan 282 adet tam altın ile satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DAHA ÖNCEDE İŞYERİNDE HIRSIZLIK YAPMIŞ!

İbrahim K.’nın çalıştığı kuyumcuda aylar önce yine bir miktar altın çaldığı ancak bu durumun işletme tarafından fark edilmediği de ortaya çıktı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda İbrahim K.’nın aynı zamanda çaldığı 300 tam altının bir kısmını başka bir kuyumcuda bozdurup önceki çaldığı altınların yerine koyduğunu tespit edildi.